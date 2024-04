Berlin - Der Zentralrat der Juden verteidigt die Auflösung des Palästina-Kongresses in Berlin durch die Polizei. "Es war richtig, dieses antizionistische Schaulaufen aufzulösen", sagte Zentralrats-Präsident Josef Schuster dem "Spiegel".



"Die Sicherheitsbehörden haben unsere freiheitliche Grundordnung geschützt, dafür gebührt ihnen Dank." Vernichtungsaufrufe gegen Staaten - unabhängig gegen welchen - seien in Deutschland strafbar und keine Meinung: "Israel-Hass darf keinen Platz haben", sagte Schuster.



Die Polizei hatte die Veranstaltung am Freitag in Berlin zwei Stunden nach Beginn für beendet erklärt. Die Organisatoren kritisierten das Vorgehen der Polizei daraufhin scharf.

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken