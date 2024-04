Nach einem steilen Aufwärtstrend hat die Aktie der französischen Großbank BNP Paribas ISIN: FR0000131104 eine Verschnaufpause eingelegt. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 64,61 Euro, das Wochenhoch hat man am Mittwoch bei 67,54 Euro auf Tradegate gesehen.RuMaS hat seinen Abonnenten den Einstieg am 12. Februar vorgeschlagen und wer das Hebel-Zertifikat oder die Aktie gekauft hat, liegt nach dem kleinen Rücksetzer jetzt mit 88 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...