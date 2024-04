Die LVMH Aktie verzeichnete zuletzt mit einem aktuellen Kurs von 778,3 Euro und einem Rückgang von 2,58% in der vergangenen Woche eine spürbare Korrektur. Nach einem vielversprechenden Handelsstart am Freitag scheiterte der Luxusgüter-Konzern jedoch erneut am massiven Widerstand um die 800-Euro-Marke, was zu verstärkten Verkäufen führte. Einem über einem Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...