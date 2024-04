Nach einem kurzfristigen Tief bei 81,25 € und einer marginalen Wochenveränderung von 0,06% zeigt die BioNTech-Aktie ein uneinheitliches Bild. Der jüngste Kurs an der NASDAQ offenbarte am 20. März ein Trendwendemuster in Form eines klassischen Hammers. Dies wurde durch einen breiten Luntenbereich kenntlich, welcher anfänglich eine Kaufneigung signalisierte. Dennoch bleibt ...

