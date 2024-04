Bystronic AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Herausforderndes Marktumfeld im ersten Quartal 2024



15.04.2024 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Weiterhin zurückhaltendes Investitionsverhalten von Kunden führt wie erwartet zu tieferem Auftragseingang und rückläufigem Umsatz

Kosten-Optimierungs-Programm auf Kurs

Anpassungen der regionalen Organisationsstrukturen Kennzahlen Mio. CHF Q1 2024 Q1 2023 in % in % k.W.1 Auftragseingang 159.0 217.8 (27.0) (21.1) Nettoumsatz 148.3 233.0 (36.3) (31.5) Auftragsbestand 279.4 396.6 (29.6) (27.8) 1 zu konstanten Wechselkursen

Zürich, 15. April 2024 - Das Marktumfeld gestaltete sich im ersten Quartal 2024 weiterhin sehr herausfordernd. Die Nachfrage entwickelte sich aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten zurückhaltend und einige Kunden sind nicht mehr voll ausgelastet. In der Folge lag der Auftragseingang mit CHF 159 Millionen unter dem ersten Quartal 2023 (CHF 218 Millionen) sowie leicht unter dem Niveau der Neubestellungen im vorangehenden vierten Quartal 2023 (CHF 169 Millionen). Gegenüber dem vierten Quartal 2023 verzeichneten die Regionen EMEA, APAC und China einen rückläufigen Auftragseingang. Weiterhin positiv hat sich die Region Americas entwickelt, welche gegenüber dem vorangehenden Quartal die Bestellungen leicht erhöhen konnte.



Der Umsatz sank um 36.3% (-31.5% zu konstanten Wechselkursen) gegenüber Vorjahr auf CHF 148 Millionen. Wechselkurseffekte reduzierten den Umsatz um CHF 11 Millionen. Zudem befindet sich das Auftragsbuch auf einem tieferen Niveau als im Vorjahr und einige Installationen von Automationslösungen verzögerten sich.



Das bereits früher kommunizierte Kosten-Optimierungs-Programm ist auf Kurs. Die Massnahmen fokussieren unter anderem darauf, strukturelle Kosten zu reduzieren, die Effizienz zu steigern und die Organisationsstruktur zu verschlanken, um für den nächsten wirtschaftlichen Aufschwung gut positioniert zu sein.



In diesem Zusammenhang hat Bystronic erste Anpassungen der regionalen Organisationsstrukturen vorgenommen. In der Region APAC ist die Dynamik in den einzelnen Märkten sehr unterschiedlich ausgeprägt und daher berichten die Länderorganisationen künftig direkt an Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung. Durch die Vereinfachung der Zuständigkeiten kann Bystronic noch besser auf die lokalen Marktbedürfnisse eingehen. Die Gruppe wird im Rahmen der Halbjahresberichterstattung detaillierter über die Fortschritte des Kosten-Optimierungs-Programms berichten.



Ausblick

Aufgrund des gegenüber dem Vorjahr niedrigeren Auftragsbestands, den tiefer als erwarteten Umsätzen seit Jahresbeginn sowie den Einmalkosten im Rahmen des Kosten-Optimierungs-Programms erwartet Bystronic im ersten Halbjahr einen Verlust. Im Verlauf des Jahres rechnet Bystronic mit einer Verbesserung, doch ist der Zeitpunkt der Erholung abhängig von der Entwicklung des aktuell herausfordernden Marktumfelds.



Medienmitteilung (PDF) Bei Rückfragen: Investor Relations

Patrizia Meier

Mobile +41 79 637 46 33

patrizia.meier@bystronic.com Media Relations

Michael Präger

Mobile +41 79 870 01 43

michael.praeger@bystronic.com Über Bystronic

Bystronic (SIX: BYS) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie.

Der operative Hauptsitz von Bystronic liegt in Niederönz (Schweiz). Weitere Entwicklungs- und Produktionsstandorte befinden sich in Sulgen (Schweiz), Gotha (Deutschland), Cazzago San Martino und San Giuliano Milanese (Italien), Tianjin, Shanghai und Shenzhen (China) sowie Hoffman Estates (USA). In über 30 Ländern sind wir mit eigenen Verkaufs- und Servicegesellschaften aktiv und in zahlreichen weiteren Ländern mit Agenten vertreten.





Disclaimer

Die Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Sollte die englische Übersetzung vom deutschen Original abweichen, so gilt der Wortlaut der deutschen Version. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Ungewissheiten und Risiken hängen u.a. mit Faktoren zusammen, die nicht durch Bystronic beeinflusst oder genau vorausgesagt werden können, wie insbesondere zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Lieferanten und Transportunternehmen, sowie mögliche Auswirkungen aufgrund des Kriegs in der Ukraine und damit zusammenhängende Sanktionen. Leser werden darauf hingewiesen, kein übermässiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, da sich diese nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Bystronic lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren.

Ende der Adhoc-Mitteilung