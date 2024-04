© Foto: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpa



Chipproduzent Samsung will ein Stück vom Subventionskuchen des CHIPS Act abhaben. Das Unternehmen will insgesamt 44 Milliarden US-Dollar investieren.Nach TSMC und Intel bemüht sich nun auch der weltgrößte Hersteller von Speicherchips Samsung um die großzügigen Subventionen, mit denen die US-Regierung die Halbleiter-Produktion im Land ankurbeln will. Die Koreaner sollen eine Finanzspritze von 6 Milliarden US-Dollar aus dem Topf des CHIPS Act erhalten. Wie Bloomberg berichtet soll das Investment in Höhe von insgesamt 44 Milliarden US-Dollar in dieser Woche in Taylor, Texas verkündet werden. Mit dabei sein wird auch die US-Handelsministerin Gina Raimondo. Bereits seit 2021 baut Samsung an dem …