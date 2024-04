Die Nachfrage im Markt für Verkehrsflugzeuge dürfte auch in den nächsten Jahren weiter steigen. Im Rahmen der globalen Marktprognose rechnet der Flugzeugbauer AIRBUS für den nordamerikanischen Markt bis 2042 mit einem Wachstum von 45 % auf ein Volumen von 45 Mrd. $. Der Flugverkehr in der Region soll laut AIRBUS um 2,1 % jährlich wachsen. Die auf die Branche spezialisierte Unternehmensberatung AeroDynamic Advisory schätzt, dass Airlines 2024 aufgrund der Produktionsprobleme bei BOEING und AIRBUS 19 % weniger Flugzeuge erhalten, als sie ursprünglich erwartet hatten. Während BOEING weiter mit technischen Defekten bei der 737 MAX konfrontiert ist, könnten in der ersten Jahreshälfte bis zu 650 AIRBUS A320neo wegen Inspektionen zur Behebung eines Fehlers in den Pratt & Whitney-Triebwerken von RTX CORP. am Boden bleiben. Die Airlines werden darauf mit Streckenstilllegungen und erhöhten Preise reagieren. Bei den Herstellern wird vor allem AIRBUS von der steigenden Nachfrage profitieren.



Dies ist ein Auszug aus der Bernecker-Daily von Freitag.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



