Zürich - Der Rückversicherer Swiss Re hat in seinem «Financial Condition Report 2023» die bereits Mitte März bekannt gegebenen Solvenzzahlen bestätigt. Die Veröffentlichung dieses Berichts erfolgt auf der Grundlage der aufsichtsrechtlichen Vorschriften der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma. Demnach lag die sogenannte Quote zum Schweizer Solvenztest (SST-Quote) per Anfang 2023 bei 306 Prozent nach 294 Prozent im Vorjahr, teilte das Unternehmen am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...