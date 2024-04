LONDON (dpa-AFX) - Kingfisher Plc (KGF.L), a British retailer, said on Monday that its Chair, Andrew Cosslett has decided to step down with effect from June 20.



Effective from the same day, he will be succeeded by the company's Chair of Board's Remuneration Committee, Claudia Arney.



