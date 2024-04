NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 298 US-Dollar belassen. Dass der Elektroauto-Hersteller den Preis für sein monatliches Abo auf die Fahrzeug-Option "Volles Potenzial für autonomes Fahren" (FSD) in den USA nun von 199 auf 99 US-Dollar reduziert habe, sei von ihm bereits seit längerem erwartet worden, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn die bisherige Abo-Rate dürfte aufgrund des hohen Preises relativ niedrig sein, möglicherweise bei nur rund 5 Prozent liegen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2024 / 18:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2024 / 18:23 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

