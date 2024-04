ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 685 US-Dollar belassen. Der Streaminganbieter sei der Hauptnutznießer der Rationalisierung in der Branche und dürfte gut abgeschnitten haben, schrieb Analyst John Hodulik in einer am Montag vorliegenden Studie. Rückenwind liefere weiterhin das Angebot des Unternehmens, Personen außerhalb des Haupthaushalts gegen Gebühr die Nutzung des eigenen Kontos zu ermöglichen./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 04:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2024 / 04:30 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US64110L1061

