HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Schon im Februar habe der Verpackungshersteller erklärt, dass die Gewinne 2024 vor allem in der zweiten Jahreshälfte anfallen sollten, schrieb Analystin Victoria Lambert in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher habe sie die negative Marktreaktion auf die jüngst veröffentlichte Quartalszahlen überrascht. Das Unternehmen dürfte seine Lektion aus dem vergangenen Jahr gelernt haben und sich nun eher niedrige Ziele setzen./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2024 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD6E6

