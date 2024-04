Unterföhring (ots) -Mehr als Stand-up! Am Mittwoch, 17. April, öffnet sich zum ersten Mal der Vorhang für die "Quatsch Comedy Show" auf ProSieben. Das Moderationsduo Tahnee und Khalid Bounouar begrüßt die Stand-up-Comedians Chris Tall, Ingmar Stadelmann, Marcel Kösling und Osan Yaran. Außerdem: Ilka Bessin und Ingmar Stadelmann beantworten mit viel Humor in ihrer Rubrik "Pro & Qontra" super lebenswichtige Fragen. Ist der Fitnesstracker ein wichtiges Gadget oder vollkommen überbewertet?Tahnee: "Ich freue mich auf das traditionelle 'Fundstück der Woche' und auf neue Showelemente, auf viele Nachwuchs-Künstler und auf alte Hasen. Einfach eine schöne bunte Mischung. Denn letztendlich verbindet Humor Generationen. Und Lachen ist so subjektiv. Ob du über etwas lachst, das entscheidest du in einer Millisekunde. Deswegen freue ich mich auf einen total wilden Comedian-Mix."Khalid Bounouar: "Die neue 'Quatsch Comedy Show' liefert neben dem üblichen Quatsch auch eine Menge Entertainment im großen Stil. Besonders die Parodien und das Finalspiel 'Quatsch Comedy Challenge' mit unseren Gästen werden großartig. Es wird ein vielseitiges Erlebnis für die Zuschauerinnen und Zuschauer zuhause."Die kompletten Interviews mit Tahnee und Khalid Bounouar auf der ProSieben-Presseseite.Nach den Auftritten der Stand-up-Comedians geht der Quatsch erst richtig los! In der "Quatsch Comedy Challenge" lautet das Motto freestylen: Wer ist besonders gut in Form, präsentiert in kürzester Zeit die besten Fitness-Witze, bringt das Publikum am meisten zum Lachen und wird Quatsch-Sieger des Abends? Vielleicht bringt der neue "Q-Room", in dem sich die Comedians auf die Challenge vorbereiten können, die richtige Inspiration? Am Ende kommen nicht nur die Gäste ins Schwitzen, sondern auch Tahnee und Khalid Bounouar an ihre körperlichen Grenzen ...Produziert wird die "Quatsch Comedy Show" von Redseven Entertainment in Zusammenarbeit mit der Serious Fun GmbH."Quatsch Comedy Show" ab Mittwoch, 17. April 2024, um 21:25 Uhr auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Swantje Roll / Frank WolkenhauerContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 -1135 / -1158email: Swantje.Roll@seven.one / Frank.Wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: Nadine.Vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5757258