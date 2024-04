Eine positive Analyse von Raymond James brachte der Nvida-Aktie am Donnerstag zunächst Aufwind. Am Freitag standen jedoch Kursverluste zu Buche. Das drückt auf die Stimmung.Die Kursverluste am Freitg wurden durch regulatorische Maßnahmen in China ausgelöst, wo das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) von Telekommunikationsanbietern fordert, bis 2027 ausländische Prozessoren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...