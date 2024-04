Zürich - Spitch, der international tätige Schweizer Anbieter von Conversational AI-Lösungen hat Axel Conradi zum neuen Pre-Sales Manager DACH ernannt. Axel Conradi ist in Deutschland ansässig und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von technischen Pre-Sales-Engagements, Architektur-, Design- und Beratungsunterstützung für eine Vielzahl von Kunden in unterschiedlichen Branchen. Vor seinem Wechsel zu Spitch war Axel Conradi ...

