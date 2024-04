Silber gewinnt wieder an positiver Traktion und kehrt einen Teil des Retracements vom YTD-Hoch am Freitag um - Der RSI auf dem Tages-Chart zeigt überkaufte Bedingungen an und mahnt zinsbullische Händler zur Vorsicht - Ein deutlicher Rückgang könnte weiterhin neue Käufer anlocken und dürfte eher abgefedert bleiben - Silber (XAG/USD) erhält am ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...