Gediminas Šimkus, Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB), sagte am Montag, dass die Wahrscheinlichkeit von mehr als drei Zinssenkungen in diesem Jahr mehr als 50% betrage, so Reuters. Šimkus merkte außerdem an, dass geopolitische Schocks, wie eine Eskalation des israelisch-iranischen Konflikts, sie dazu veranlassen könnten, die erste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...