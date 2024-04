AUD/USD erholt sich leicht von seinem am Freitag erreichten Zweimonatstief - Der Aufwärtstrend scheint von dem iranischen Angriff auf Israel am Wochenende unbeeinflusst zu sein - Die reduzierten Wetten auf eine Zinssenkung der Fed begünstigen die USD-Bullen und dürften die Gewinne des Paares begrenzen - Das Paar AUSD/USD zieht am ersten Tag der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...