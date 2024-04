Morgan Stanley und JPMorgan haben die Reddit-Aktie am Montag in ihre Bewertung aufgenommen. Im vorbörslichen US-Handel zeigt sich die Aktie freundlich.Analyst Brian Nowak von Morgan Stanley bewertet die Reddit-Aktie mit "Equal weight" und prognostiziert ein Kursziel von 45 Dollar, was einem Wachstum von 6,4 Prozent gegenüber dem Freitags-Schlusskurs entspricht. Dennoch rät er zu einer gewissen Vorsicht. ...

