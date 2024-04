Berlin - Die Bundesregierung hat nach den Angriffen auf Israel den iranischen Botschafter in Berlin einbestellt. Das teilt ein Sprecher des Auswärtigen Amts mit. Der Botschafter sei am Morgen einbestellt worden, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Das Gespräch finde "zur Stunde" statt.



Der deutsche Botschafter im Iran war zuvor zu einem Briefing mit anderen Vertretern anderer westlicher Staaten ins Außenministerium "gebeten" worden. Am Rande habe es dabei auch ein "bilaterales Gespräch" vor Ort gegeben, so der Sprecher weiter. Zudem habe bereits Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mit ihrem iranischen Amtskollegen telefoniert.

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken