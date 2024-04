Die geopolitischen Spannungen zwischen Israel und dem Iran haben sich am Wochenende verschärft. Wie das israelische Militär mitteilte, hat der Iran am späten Samstag Drohnen in Richtung Israel abgeschossen. Unter Berufung auf das Korps der Islamischen Revolutionsgarden berichteten die staatlichen iranischen Medien, dass Dutzende von Drohnen als Vergeltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...