Die Aktie von Munich Re hat eines der stärksten Auftaktquartale in ihrer Geschichte hinter sich. Seit dem Jahreshoch ging es in der Spitze zwar fast zehn Prozent nach unten, eine wichtige Unterstützung hat aber gehalten. Folgt darauf nun das Comeback in Richtung Allzeithoch? Ein Analyst sieht sogar Potenzial für mehr.Analyst Philip Ross von BNP Paribas Exane lässt sich von der Korrektur bei Munich Re nicht beeindrucken. Der Experte stuft die Aktie in seinem heutigen Update weiter auf "Outperform" ...

