Kornelius Purps (antea): Die EZB senkt vor der Fed - na und?

12.04.2024 -

Angeblich sollen braune Eier demnächst aus den Supermarktregalen verschwinden. Eier mit brauner Schale gäbe es künftig nur noch beim Bio-Bauern. Auslöser hierfür sind aber keine gesellschaftspolitischen Anspielungen, sondern ganz rationale Überlegungen. Zum einen seien Weißeihühner kleiner, legefreudiger und genügsamer. Zum anderen sei jüngeren Menschen die Farbe des Frühstückseis angeblich einerlei. Ebenfalls aus den Regalen zu verschwinden drohen Leitzinssenkungen in diesem Jahr durch die amerikanische Fed. Nicht so bei der Europäischen Zentralbank: Einige Ratsmitglieder hätten bereits gestern eine Leitzinssenkung befürwortet, räumte Notenbankchefin Christine Lagarde ein. Ein Zinsschritt im Juni gilt nun als ausgemachte Sache. Die EZB senkt vor der Fed - ich stelle heute ein paar Überlegungen an, welche Konsequenzen eine solche Abfolge haben könnte. In den USA beschleunigte sich die Jahresteuerung im März - nicht zuletzt wegen deutlich gestiegener Eierpreise - von 3,2 auf 3,5 Prozent. Würde sich der Preisauftrieb im ersten Quartal über das gesamte Jahr fortsetzen, stiege die Inflationsrate sogar auf mehr als viereinhalb Prozent.

(...)