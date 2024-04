New York - Bei der US-Investmentbank Goldman Sachs laufen die Geschäfte wieder glänzend. Vor allem ein brummender Handel mit Wertpapieren brachte dem Wall-Street-Haus im ersten Quartal einen unerwarteten Gewinnsprung ein. Auf die Aktionäre entfiel mit 3,9 Milliarden US-Dollar (3,7 Mrd Euro) rund 27 Prozent mehr Gewinn als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Analysten hatten hingegen einen leichten Rückgang erwartet. An der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...