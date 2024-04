Tesla-Chef Elon Musk greift durch. Nachdem der zunehmend härter werdende Preiskampf und die rückläufigen Absatzzahlen die Ergebnisse des E-Auto-Pioniers belasten, soll nun beim Personal gespart werden. Wie die "Financial Times" berichtet, sollen dazu mehrere Tausend Stellen gestrichen werden. Die Aktie gibt kräftig nach. Mehr als zehn Prozent der Belegschaft, mindestens aber 14. 000 Jobs, will Tesla abbauen. Das berichtet die Financial Times und beruft sich dabei auf ein internes Memo des Unternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...