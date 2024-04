Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Das globale Haushaltsgeräteunternehmen Hisense startete heute seine UEFA EURO 2024-Kampagne "BEYOND GLORY" mit der "Verpflichtung" des deutschen Torwarts und Kapitäns des FC Bayern München, Manuel Neuer, der die Weltmeisterschaft gewann.Der deutsche Nationalspieler, der neben seinen elf Bundesliga-Titeln auch den FIFA-Weltpokal gewonnen hat, wird offizieller Kampagnen-Botschafter von Hisense. Die BEYOND GLORY"-Kampagne feiert das unermüdliche Streben nach Spitzenleistungen, wie es die Fußballprofis bei der EURO an den Tag legen, und das Engagement von Hisense, die Grenzen in der Haushaltsgeräteindustrie zu erweitern.So wie Torhüter wie Manuel die letzte Verteidigungslinie bilden, ist Hisense die verlässliche Kraft hinter den Kulissen, die stets modernste Technologie und unvergleichliche Qualität liefert.Der fünffache Gewinner der Auszeichnung "World's Best Goalkeeper" der International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), Manuel Neuer, sagte: "Ich freue mich sehr, die Hisense der UEFA EURO 2024-Kampagne "BEYOND GLORY" als Botschafter zu unterstützen. Ich freue mich auch sehr auf die EURO als die ultimative Herausforderung für die europäische Fußballelite."Die Kampagne unterstreicht auch das Bestreben von Hisense, die eigenen Grenzen zu erweitern, sich mit einer langfristigen technologischen Vision ehrgeizige Ziele zu setzen und sich unermüdlich für bahnbrechende Technologie mit unvergleichlicher Qualität einzusetzen, um das tägliche Leben zu verbessern.Als offizieller Partner der UEFA EURO 2024 und Pionier im Bereich der Display-Technologie möchte Hisense mit seinen innovativen TV-Produkten und Haushaltsgeräten das perfekte Spielerlebnis und Smart-Life-Erfahrungen bieten.Bob Wang, Hauptgeschäftsführer der internationalen Marketingabteilung von Hisense, bemerkte: "Wir fühlen uns geehrt, Manuel als unseren UEFA EURO 2024-Markenbotschafter begrüßen zu dürfen und glauben, dass er der ideale Repräsentant für unsere neue Kampagne ist. Ein Torhüter ist für seine Mannschaft immer da und trägt mit seiner Zuverlässigkeit zum Erfolg der Mannschaft bei. Bei Hisense streben wir ein ähnliches Ziel an, indem wir uns dafür einsetzen, das Leben unserer Kunden mit innovativer, zuverlässiger Technologie zu verbessern.""Dies ist die dritte UEFA EURO in Folge, bei der Hisense als Sponsor auftritt, was eine großartige Gelegenheit bietet, die Marke Hisense weiterhin mit Verbrauchern auf der ganzen Welt zu verbinden.""Als Unternehmen sind wir ständig bestrebt, die Qualität und das Erlebnis des täglichen Lebens zu verbessern. Gemeinsam mit Manuel freuen wir uns darauf, den Fans auf der ganzen Welt ein unvergleichliches Erlebnis der UEFA EURO 2024 zu bieten."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2386568/image1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/torwartlegende-manuel-neuer-ist-hisense-markenbotschafter-fur-die-uefa-euro-2024-kampagne-beyond-glory-302117317.htmlPressekontakt:patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5758161