Der chilenische Dienst für Landwirtschaft und Viehbestand (SAG) hat berichtet, dass Chile in dem ersten Quartal (Q1) 2024 1.016.891 Tonnen Frischobst exportierte, was einem Anstieg von 13 % im Vergleich zu dem Vorjahreszeitraum entspricht, so teilt ein Artikel von Agraria.pe mit. Bildquelle: Pixabay Die Hauptprodukte waren Tafeltrauben, Kirschen und Pflaumen. Kirschen führen...

