Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Cicor verzeichnet im ersten Quartal ein solides Wachstum und stärkt die Position in den Kernmärkten weiter



16.04.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Bronschhofen, 16. April 2024 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) ist in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres weiter gewachsen. Der Quartalsumsatz stieg im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 11,8% auf CHF 107,3 Millionen (Q1/2023: CHF 96,0 Millionen).

Trotz der aktuellen Konjunkturschwäche konnte die Cicor Gruppe organisch ein leichtes Umsatzwachstum von 0,3% erzielen und hat vor Akquisitionen ein Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill Rate) von 1,0 erreicht. Der wesentliche Wachstumsbeitrag kam von der seit 24. Januar 2024 konsolidierten STS Defence (STS). Aufgrund der aperiodischen Auftragseingänge im Aerospace & Defence-Markt - in den Monaten vor der Integration waren wichtige Projekte gewonnen worden - verbuchte STS seit der Akquisition nur geringe Neuaufträge. Daraus resultierend wurde im ersten Quartal 2024 ein Auftragseingang von CHF 97,4 Millionen (Q1/2023: CHF 95,0 Millionen) erzielt, entsprechend einer Book-to-Bill Rate von 0,9. Damit verfügt Cicor weiterhin über einen sehr hohen Auftragsbestand, der annähernd einem Jahresumsatz entspricht.



Durch die per 31. März 2024 abgeschlossene Übernahme der drei Fertigungsstandorte von TT Electronics in Grossbritannien und China sowie den vorgängig akquirierten Unternehmen Axis Electronics (Integration 2021) und STS Defence (Integration 2024) ist Cicor zum europäischen Marktführer in der Produktion von High-End-Elektronik für den Sektor Luft-/Raumfahrt und Verteidigung geworden und hat die Marktführerschaft in Grossbritannien erreicht. Mit diesen Akquisitionen sowie der Integration von Evolution Medtec im Februar 2024 ist Cicor bei der Strategieumsetzung hin zum europäischen Marktführer in den Kernmärkten Medizintechnik, Industrie sowie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung einen weiteren Schritt vorangekommen.



Nachhaltige Akquisitionen und organisches Wachstum werden in der Strategie von Cicor weiterhin eine wichtige Rolle spielen, da das Unternehmen in einem stark fragmentierten Markt attraktive Möglichkeiten der Wertgenerierung sieht. Cicor ist sehr gut positioniert und profitiert von den dynamischen Entwicklungen in den drei Kernmärkten. Cicor geht von einer Belebung des Geschäfts im zweiten Halbjahr aus. Sofern sich die geopolitischen, konjunkturellen und finanziellen Rahmenbedingungen nicht wesentlich verschlechtern, erwartet Cicor für das Gesamtjahr 2024 weiterhin ein Umsatzwachstum auf CHF 460-500 Millionen mit einer EBITDA-Marge im Zielband von 10-13%. Die aktuelle Guidance beinhaltet den Beitrag der im ersten Quartal erworbenen Unternehmen.

