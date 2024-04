Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

MEDIENMITTEILUNG Zug, 16. April 2024 Closing per 15. April 2024

Swiss Prime Site Solutions grösster unabhängiger Immobilien Asset Manager der Schweiz mit einem breiten Produktspektrum

Unveränderte Fortführung der Fundamenta-Dienstleistungen Swiss Prime Site hat gestern die im März 2024 vereinbarte Übernahme des Immobilien Asset Managers Fundamenta Group vollzogen. Anastasius Tschopp, CEO Swiss Prime Site Solutions (SPSS), sagt: «Mit dem Zusammenschluss entsteht mit Swiss Prime Site Solutions der grösste unabhängige Immobilien Asset Manager der Schweiz mit rund CHF 13 Mrd. Assets under Management, die zu rund zwei Drittel in Wohnimmobilien investiert sind.» SPSS bietet ein breites Spektrum von Anlageprodukten an, welche massgeschneidert für die jeweiligen Investoren umfassende Dienstleistungen im Asset Management von Immobilien abdecken. Die Investoren umfassen unter anderem Pensionskassen, Banken und Versicherungen, Family Offices sowie Einzelinvestoren. Sämtliche Produktangebote und Dienstleistungen von Fundamenta werden mit den bestehenden Ansprechpartnern unverändert fortgeführt; dies schliesst neben den verschiedenen Produkten für institutionelle Investoren insbesondere auch die ausschliesslich auf Wohnen spezialisierte, börsenquotierte Gesellschaft Fundamenta Real Estate AG mit ein. Mit der anteiligen Zahlung des Kaufpreises in Aktien schafft Swiss Prime Site 0.59 Million (0.8%) neue, den existierenden gleichgestellte Namenaktien und gewinnt damit unter anderem die Luzerner Kantonalbank und die Familien Garcia und Marxer als neue Aktionäre. Mit dem Vollzug der Übernahme setzt Swiss Prime Site ihre fokussierte zwei Säulen-Strategie der Anlage in Immobilien mit eigenem und externem Kapital konsequent fort. Gemeinsam betreut Swiss Prime Site damit Immobilien mit einem Marktwert von rund CHF 26 Mrd. René Zahnd, CEO Swiss Prime Site, kommentiert: «Wir heissen alle Kunden, Investoren und Mitarbeitenden der Fundamenta herzlichen willkommen im Kreis der Swiss Prime Site. Zusammen mit unseren eigenen Immobilieninvestments decken wir damit sämtliche Bedürfnisse im Markt ab und ermöglichen unseren Investoren und Kunden, von unserer einzigartigen Immobilienplattform zu profitieren.» Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Investor Relations, Florian Hauber

Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss



Media Relations, Patrick Djizmedjian

Tel. +41 58 317 17 42, patrick.djizmedjian@sps.swiss



