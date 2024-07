Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Immobilien

Swiss Prime Site: Manor zieht ins Jelmoli-Haus ein



09.07.2024





MEDIENMITTEILUNG Zug, 09. Juli 2024 Abschluss eines langjährigen Mietvertrags mit der Manor Gruppe über rund 13'000 m 2 Retailfläche auf drei Etagen des Jelmoli-Hauses

Knapp 50% der Flächen des Jelmoli-Hauses vermietet - Übergabe 2027 geplant

Attraktives Konzept eines Manor «Flagship Stores» mit bekannten Brands sowie eines grosszügigen Restaurationsbereichs

Stärkung der Attraktivität des Stadtkerns durch prominenten Mieter Swiss Prime Site schliesst mit der etablierten Warenhausgruppe Manor einen langfristigen Mietvertrag für drei Stockwerke des Jelmoli-Hauses nach der Neupositionierung ab. Im Februar 2023 hatte Swiss Prime Site entschieden, das Jelmoli-Haus nahe der Zürcher Bahnhofstrasse umzubauen und nachhaltig weiterzuentwickeln. Dabei ist das Ziel, die Retailflächen an die aktuellen Marktbedürfnisse anzupassen und das Gebäude mit neuen Nutzungen fit für die Zukunft zu machen. Für die Retailflächen hat Swiss Prime Site nun mit Manor einen langfristigen Mieter gefunden, mit welchem die Attraktivität des Hauses sowie der unteren Bahnhofstrasse nachhaltig gesichert bleibt. Manor wird eine Fläche von rund 13'000 m2 anmieten, voraussichtlich 2027 das Erd- und Untergeschoss sowie das erste Obergeschoss übernehmen und anschliessend einen «Flagship Store» inklusive direkt von der Sihlstrasse und Seidengasse zugängliche Ladenflächen im Herzen von Zürich eröffnen. Roland Armbruster, CEO von Manor, betont: «Der neue Manor Flagship Store im Herzen von Zürich verspricht ein inspirierendes Einkaufserlebnis mit einem vielseitigen und kuratierten Produktangebot in den Bereichen Fashion, Beauty, Home & Living - mit einem attraktiven internationalen Markenportfolio und der preisattraktiven Manor Eigenmarke. Ein vielfältiges Restaurationsangebot rundet die Serviceleistungen ab.» Zürich wird dadurch ergänzt mit Einkaufs- und Aufenthaltsmöglichkeiten für den Alltag, das Haus Jelmoli soll so ein Publikumsmagnet bleiben. Kernstück der weiteren rund 20'000 m2 in den oberen Geschossen werden nach dem Umbau Büroflächen, welche die neue Topadresse der Innenstadt mit eigenem prominentem Zugang bilden, ergänzt um ein breites Gastronomie- und Freizeitangebot. Auf der neu konzipierten Dachterrasse werden neue Räumlichkeiten für weitere Gastronomieangebote geschaffen. Swiss Prime Site und Manor schliessen einen langjährigen Mietvertrag ab. Ebenso beteiligt sich Manor an den Investitionen für den Umbau, um attraktive Verkaufsflächen zu schaffen. Während des Umbaus und auch danach bleiben aktuelle Mietverhältnisse bestehen, dies insbesondere mit dem Fitnessclub Holmes Place, dessen Angebot für die Kundschaft auch während des Umbaus offensteht. Mit Manor und Holmes Place sind somit rund die Hälfte der Flächen bereits vor Baubeginn vermietet. René Zahnd, CEO von Swiss Prime Site, sagt: «Unser prioritäres Ziel war seit Anbeginn, das Jelmoli-Gebäude als einzigartige Destination und offenen Begegnungsort zu erhalten. Mit dem geplanten Einzug der Warenhausgruppe Manor und ihrer langjährigen Tradition wird das Jelmoli-Haus für Zürich und die Zürcher Bevölkerung mit neuem Leben gefüllt - mit Strahlkraft über die Stadtgrenze hinaus.» Manor ist die grösste Warenhausgruppe der Schweiz. Sie ist in allen Landesteilen vertreten und beschäftigt rund 7'500 Mitarbeitende. Zur Manor Gruppe gehören 59 Manor Warenhäuser, 27 Manor Food Supermärkte und 23 Manora Restaurants. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen eine Omnichannel-Strategie, wobei Online-Shop und Services verknüpft werden. Manor wirtschaftet nachhaltig profitabel und gehört zur Maus Frères Holding, zu welcher ebenso führende Lifestyle Marken wie Lacoste zählen. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Investor Relations, Marcel Kucher, CFO

Tel. +41 58 317 17 64, marcel.kucher@sps.swiss



Media Relations, Patrick Djizmedjian

Tel. +41 58 317 17 42, patrick.djizmedjian@sps.swiss





