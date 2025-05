Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Erfolg für Akara Diversity PK: 14. Kapitalerhöhung überzeichnet - nächste Emission in Vorbereitung



27.05.2025 / 08:45 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Der Immobilienfonds Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK) hat seine 14. Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Neben der starken Beteiligung bestehender Anleger konnte auch eine bedeutende Zahl neuer Investoren gewonnen werden. Die Emission wurde überzeichnet, das angestrebte Volumen von CHF 101 Mio. deutlich übertroffen. Der Ausgabepreis lag bei CHF 1'137.20 (netto) pro Anteil. Neu sind 1'857'688 Anteile im Umlauf. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 30. Mai 2025. «Die starke Nachfrage für den Akara Diversity PK zeigt das Vertrauen der Investoren in unsere Strategie. Das Kapital investieren wir gezielt in die laufenden Projekte sowie in qualitativ hochwertige Akquisitionsopportunitäten - im Sinne einer nachhaltigen, renditeorientierten Portfolioentwicklung», sagt Christoph Jockers, Chief Investment Officer des Akara Diversity PK. Ankündigung 15. Kapitalerhöhung

Der gemischte Immobilienfonds, mit Fokus auf Wohn- und Kommerzimmobilien, gehört zu den erfolgreichsten NAV-basierten, steuerbefreiten Immobilienanlageprodukten der Schweiz. Aufgrund der hohen Nachfrage und des Zuteilungsprinzips «first come, first served» konnten anlässlich der 14. Kapitalerhöhung nicht alle Zeichnungen berücksichtigt werden. Um dieser Nachfrage zeitnah nachzukommen und aufgrund attraktiver, teilweise exklusiver Ankaufsopportunitäten in der Pipeline, lanciert die Fondsleitung kurzfristig eine weitere Kapitalerhöhung. «Wir wollen die vorhandene Nachfrage gezielt nutzen und den Investoren zeitnah eine Anschlussmöglichkeit bieten», erklärt Christoph Jockers. «In den vergangenen Wochen konnten wir unsere Ankaufspipeline gezielt ausbauen. Entsprechend werden wir das Marktmomentum nutzen und eine unmittelbar nachfolgende 15. Kapitalerhöhung lancieren. Dies ermöglicht uns, qualitativ attraktive Investitionsopportunitäten zeitnah zu realisieren.» Die Zeichnungsfrist der 15. Kapitalerhöhung dauert von Mittwoch, 11. bis Freitag, 20. Juni 2025, 12.00 Uhr. Angestrebt ist eine Kapitalaufnahme im Umfang von CHF 60-80 Mio. Die Liberierung der Fondsanteile erfolgt am Freitag, 27. Juni 2025. Die detaillierten Emissionskonditionen werden vor Zeichnungsbeginn publiziert. Verwendung des Kapitals

Die Kapitalaufnahme wird für den strategiekonformen Ausbau des Portfolios eingesetzt. Exklusive Transaktionsopportunitäten im Umfang von rund CHF 100 Mio. werden derzeit geprüft. Zudem werden laufende Projekte aus der Entwicklungspipeline finanziert. In den kommenden vier Jahren werden aus diesen Bau- und Entwicklungsprojekten zusätzliche Mietzinseinnahmen von rund CHF 19 Mio. erwartet. Schliesslich wird nach Möglichkeit die Fremdkapitalquote weiter reduziert. Fondsportrait Akara Diversity PK

Der Akara Diversity PK mit einem Gesamtanlagevermögen von rund CHF 3.0 Mrd. steht in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen. Zudem können Anlagefonds investieren, sofern deren Anlegerkreis ausschliesslich aus den genannten, in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Einrichtungen besteht. Die Bewertung der Anteile basiert auf dem NAV, ohne Bildung von Agios / Disagios, was die Volatilität reduziert. Investiert wird in Bestandsliegenschaften sowie in Entwicklungs- und Bauprojekte mit den Nutzungsarten Wohnen und Kommerz (je 50 %, ±15 Prozentpunkte) in der ganzen Schweiz. Es wird eine konstante und ansprechende Ausschüttung, ein langfristiges Wertsteigerungspotenzial und eine breite Diversifikation angestrebt. Die Liegenschaften werden vorwiegend direkt gehalten. Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw. www.spssolutions.swiss verfügbar.

VALOR / ISIN: 33 349 032 / CH033 349 032 1 Medienmitteilung (PDF) Zug, 27. Mai 2025 14. Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt

Emission überzeichnet - angestrebtes Gesamtvolumen von CHF 101 Millionen übertroffen

Liberierung der Anteilsscheine am 30. Mai 2025

Nächste Emission: 15. Kapitalerhöhung vom 11. bis 20. Juni 2025 geplant Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Monika Gadola Hug, Head Client Relations

Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swiss



Andrea Schaller, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über rund CHF 13 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.5 Mrd. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.



