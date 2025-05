Zürich - Der grösste börsenkotierte Schweizer Immobilienkonzern Swiss Prime Site (SPS) hält an den bisherigen Zielen fest. Dies geht aus den Unterlagen zum heute Donnerstag in Genf stattfindenden Kapitalmarkttag hervor. Demnach soll der Mietertrag bis 2028 auf 500 Millionen Franken steigen, heisst es einer Präsentation. Der Bereich Asset Management (AM) soll derweil 2027 einen EBIT von über 75 Millionen Franken beisteuern und die Verwalteten Vermögen ...

