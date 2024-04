Die Dechema hat den Report "Carbon for Power-to-X", veröffentlicht, der CO2-Quellen identifiziert und deren Integration in PtX-Wertschöpfungsketten beschreibt. Kohlenstoffdioxid (CO2) ist eine Kohlenstoffquelle, die als Ausgangspunkt für die Herstellung von Kraftstoffen, Polymeren und zahlreiche Basischemikalien dienen kann. In einem aktuellen Bericht "Carbon for Power-to-X", der im Rahmen des International PtX Hub entstand, identifiziert die Dechema Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...