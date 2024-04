© Foto: Alexander Farnsworth - picture alliance



Ericsson hat im ersten Quartal einen Gewinn vorgelegt, der zweieinhalbmal so hoch wie erwartet ausgefallen ist. Die Hintergründe.Der schwedische Telekomausrüster Ericsson hat am Dienstag überraschend starke Quartalsergebnisse vorgelegt. Trotz eines Umsatzrückgangs im Geschäftsbereich Mobilfunknetzwerke. Das Unternehmen erwartet, dass sich die Umsätze in der zweiten Jahreshälfte stabilisieren, wenn die derzeitigen Trends anhalten. Die Titel steigen am frühen Morgen bei Lang & Schwarz um 3,5 Prozent. Ericsson meldete für das erste Quartal einen bereinigten Betriebsgewinn von 4,3 Milliarden Schwedischen Kronen (ca. 371 Millionen Euro), ein Anstieg von 4,0 Milliarden im Vorjahr und damit …