Die Siemens-Aktie ist gestern mit einem Plus von 1,9% in die neue Handelswoche gestartet, konnte das Tageshoch allerdings nicht halten. Rückblick: Nach zwischenzeitlichen 2024er-Gewinnen von 10% und einem neuen Allzeithoch bei 186,98 EUR war es bei der Siemens-Aktie am 19. März zu einer deutlichen Abwärtsreaktion (-5,8%) gekommen. Im Tief fielen die ...

