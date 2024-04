DocMorris setzte im ersten Quartal 2024 die positive Umsatzentwicklung des Vorquartals planmässig fort. Der Aussenumsatz erhöhte sich um 10.3 Prozent in Lokalwährung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In Konzernwährung stieg der Umsatz um 5.5 Prozent auf CHF 262.4 Mio. Per Ende März 2024 erhöhte sich die Anzahl aktiver Kunden im Vergleich zum Vorquartal um 600'000 auf 9.7 Millionen. Diese Entwicklung bestätigt die Wende hin zu nachhaltigem, profitablem Wachstum. Zweistelliges Umsatzwachstum in Deutschland Im Hauptmarkt Deutschland wuchs der Aussenumsatz im ersten Quartal 2024 um 11.1 Prozent in ...

