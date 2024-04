NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach einem "sehr starken" Auftragsfazit vom ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Aufträge hätten sich im Vergleich zum Vorjahresquartal mehr als verdoppelt, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Entwicklung liege deutlich über dem, was Investoren erwartet hätten. Er sieht darin eine gute Basis für das Jahr 2025. Auf das Stimmungsbild sollten sich die neuen Erkenntnisse weiterhin positiv auswirken./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 02:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 02:25 / ET

DE000A0D6554