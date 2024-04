(shareribs.com) Frankfurt / New York 29.04.2024 - Die Technologiewerte entwickeln sich zum Wochenauftakt uneinheitlich. Der TecDAX gibt leicht nach, die NASDAQ notiert knapp im Plus. An der Wall Street legen die Papiere von Tesla deutlich zu. Der DAX korrigiert um 0,1 Prozent auf 18.136 Punkte. An der Spitze der Kursliste stehen RWE, Daimler Trucks und Fresenius im Plus. Unter Druck stehen dagegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...