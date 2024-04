EQS-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartalsergebnis

Evonik Industries AG: Evonik veröffentlicht vorläufige Kennzahlen für das erste Quartal 2024



16.04.2024 / 10:30 CET/CEST

Evonik Industries AG: Evonik veröffentlicht vorläufige Kennzahlen für das erste Quartal 2024 Essen, den 16. April 2024. Evonik Industries AG veröffentlicht bereits heute folgende vorläufige Kennzahlen für das erste Quartal 2024. Auf Basis der vorläufigen Zahlen erreichte Evonik im ersten Quartal 2024 ein bereinigtes EBITDA* von rund 522 Millionen € (Q1 2023: 409 Millionen €) und liegt damit deutlich über den Markterwartungen (Vara Research Analysten-Konsensus vom 26. März 2024: rund 450 Millionen €). Am stärksten zulegen konnten die Divisionen Specialty Additives sowie Nutrition & Care. Getragen wurde der Aufschwung von einer Verbesserung der Absatzmengen: Nach sieben Quartalen mit rückläufigen Volumina lagen diese nun erstmals wieder über dem Vorjahresniveau. Neben einer leichten Belebung der Endkundennachfrage hat auch das Auffüllen der niedrigen Lagerbestände auf Seiten der Kunden zur Steigerung der Absatzmengen beigetragen. Der Umsatz von Evonik lag im ersten Quartal 2024 nach vorläufigen Berechnungen bei 3,796 Milliarden €, nach 4,0 Milliarden € im Vorjahresquartal. Dies lag im Wesentlichen an rückläufigen Verkaufspreisen infolge geringerer Rohstoffkosten. Der Konsensus erwartete einen Umsatz in Höhe von rund 3,883 Milliarden €. Für das Gesamtjahr 2024 erwartet Evonik unverändert ein bereinigtes EBITDA* zwischen 1,7 Milliarden und 2,0 Milliarden € und einen Umsatz zwischen 15 Milliarden € und 17 Milliarden €. Evonik Industries AG wird die finalen Geschäftszahlen und die Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2024 wie geplant am 8. Mai 2024 veröffentlichen. *Erläuterungen zu den verwendeten Leistungskennzahlen finden Sie im Finanzbericht 2023 der Evonik Industries AG ab Seite 238. Der Finanzbericht 2023 ist abrufbar unter: https://files.evonik.com/shared-files/evonik-finanzbericht-2023-9497.pdf



Kontakt/Mitteilende Person:

Tim Lange

Leiter Investor Relations

+49 201 177-3150

tim.lange@evonik.com









