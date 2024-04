EQS-News: ELARIS AG / Schlagwort(e): Expansion

ELARIS AG treibt Internationalisierung in Italien und der Türkei voran

Gründung von 100%-Tochter der Elaris Holding in Italien mit erfahrenen Automobil-Experten in der Führungsriege

ELARIS schließt Marktlücke für kompakte E-Transporter und vollausgestattete E-Kleinwagen in Italien

Lizenzvertrag für Vertrieb der ELARIS-Produkte in der Türkei geschlossen

Bad Dürkheim, 16. April 2024 - Die ELARIS AG ("ELARIS", ISIN DE000A37FT17), ein innovatives E-Mobility-Unternehmen, baut im Zuge seiner Wachstumsstrategie seine internationale Marktpositionierung weiter aus. Für die weitere Expansion am italienischen Markt hat der ELARIS-Mutterkonzern Elaris Holding GmbH die 100%ige Tochter ELARIS Italy S.R.L. mit Sitz in Turin gegründet. Auf Managementebene konnten erfahrene Automobil-Experten aus Italien gewonnen werden, darunter Franco Miniero, der u.a. Geschäftsführer bei Fiat-Professional war. Des Weiteren ist der Betriebswirt und erfahrene Marketing-, Strategie- und M&A-Berater Fabio Salvati Teil des Management-Teams. In Italien ist vor allem die Nachfrage nach elektrischen Kleinwagen und kompakten E-Transportern hoch. Mit dem ELARIS CARO-S sowie den komfortablen, vollausgestatteten ELARIS-Produkten aus dem Kleinwagen-Segment schließt ELARIS somit eine Lücke am Markt in Italien. Zudem soll die ELARIS-Produktpalette um weitere elektrische betriebene Fahrzeuge, die speziell für den italienischen Markt geeignet sind, ausgebaut werden. Der italienische Markt weist ein hohes Wachstumspotenzial im Bereich E-Mobilität auf. Im Jahr 2023 stieg die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos nach Angaben von Marktstudien um knapp 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zusätzlich wird mit dem staatlich geförderten "Ökobonus", der 2024 in Kraft tritt, u.a. der Kauf von E-Fahrzeugen in Italien gefördert.

Des Weiteren hat ELARIS einen Lizenzvertrag in der Türkei über den Import und Vertrieb der ELARIS-Produkte geschlossen. Der Hauptsitz des türkischen Lizenzpartners ELARIS Özgur Türkei ist Ankara, dort steht zudem eine große Ausstellungshalle. Der Geschäftsbetrieb soll kurzfristig aufgenommen werden.

Laut Angaben des türkischen Verbands der Automobilvertriebsfirmen und Mobilitätsverband ODMD stieg der Inlandsabsatz von Elektroautos um mehr als 800 Prozent im vergangenen Jahr.

Lars Stevenson, CEO und Gründer der ELARIS AG: "Mit der Expansion nach Italien und in die Türkei treiben wir unsere Internationalisierung bedeutend voran. In beiden Ländern gewinnt die E-Mobilität immer stärker an Bedeutung. Mit unseren vollausgestatten E-Fahrzeugen aus unterschiedlichen Automobilklassen bedienen wir an beiden Märkten die hohe Nachfrage nach smarten E-Autos."

