Advanced Blockchain AG: Starker Start ins Jahr 2024 Erfolgreiche Realisierung von Wertsteigerungen durch die Veräußerung von Token und Tokenrechten im Wert von mehr als 3 Mio. Euro in den letzten 10 Monaten

Barguthaben in Wallets und Bankkonten von mehr als 2 Millionen Euro zum 15. April

Neue Mittel werden für den weiteren Ausbau des Geschäfts und die Finanzierung neuer Investitionen verwendet 16. April 2024 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Branche, ist mit einer starken Leistung in das Geschäftsjahr 2024 gestartet. Das Unternehmen hat erfolgreich Vermögenswerte verkauft und dabei im laufenden Geschäftsjahr einen Erlös von über 1 Millionen Euro und in den vergangenen 10 Monaten von über 3 Millionen Euro erzielt. Diese Vermögenswerte wurden einschließlich der über eine Tochtergesellschaft erworbenen Token-Airdrops mit erheblichen Gewinnen veräußert. Zum 15. April 2024 verfügt Advanced Blockchain über Barguthaben in Wallets und Bankkonten von mehr als 2 Millionen Euro. Das neue Kapital wird die strategischen Expansionsinitiativen von Advanced Blockchain vorantreiben und weitere Investitionen unterstützen. Insbesondere erwarb das Unternehmen Token-Rechte für Celestia (TIA)-Token und erzielte bereits einen bemerkenswerten Buchgewinn, der das Zehnfache der ursprünglichen Investition übersteigt. Im Einklang mit seinem Wachstumskurs rekrutiert Advanced Blockchain aktiv Talente, um seine Belegschaft zu verstärken und die Entwicklung von ABX Analytics voranzutreiben. Diese KI-gesteuerte Daten- und Researchsplattform wird es Investoren ermöglichen, vielversprechende Web3-Projekte in verschiedenen Sektoren zu identifizieren. Die erste Version der Plattform soll in 2024 live gehen. Simon Telian, CEO von AB, kommentiert: "Der fortwährende Einsatz unseres Teams hat maßgeblich zur Erzielung dieser Ergebnisse beigetragen. Angesichts der sich verändernden Marktstimmung und des bevorstehenden Bitcoin-Halving sind wir gut aufgestellt, um die Chancen im Zuge der Konvergenz der Blockchain-Interoperabilität, modulare Technologien, DePIN, KI und andere vielversprechende Anwendungsbereiche zu nutzen. Gleichzeitig bleiben wir unserem Engagement gegenüber unseren Aktionären treu und legen Wert auf die Schaffung einer robusten finanziellen Grundlage für die Gruppe." Das Advanced Blockchain Management-Team wird diese Woche an der TOKEN2049-Konferenz in Dubai und an der Crypto Valley-Konferenz im Juni in der Schweiz teilnehmen. Der Termin für die Hauptversammlung wird in den nächsten Wochen veröffentlicht. Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .

