Der Solarpark "Bartow" entsteht auf einer Fläche von mehr als 200 Hektar. Bis Sommer 2025 sollen dort über 450. 000 Solarmodule von Canadian Solar installiert werden. Einen PPA für die Abnahme des Solarstroms gibt es bereits. Derzeit werden gleich mehrere Photovoltaik-Großprojekte in Deutschland realisiert. Eines davon ist der Solarpark "Bartow" in Mecklenburg-Vorpommern. Goldbeck Solr wird dort in den nächsten Monaten ein Photovoltaik-Kraftwerk mit 260 Megawatt im Auftrag von Encavis Asset Management realisieren. Der Spatenstich erfolgte kürzlich. Für den Sommer 2025 ist die vollständige Inbetriebnahme ...

