Mit der Spende von 1.000 Solarmodulen will das Unternehmen Enpal den Wiederaufbau in der ukrainischen Stadt Cherson unterstützen. Die Photovoltaik Strom für die Wasserversorgung der Bevölkerung liefern. Der Photovoltaik-Anbieter Enpal hat im Rahmen der Initiative "Repowering Module für die Ukraine" 1.000 Photovoltaik-Module als Spende an die südukrainische Stadt Cherson geliefert. Dabei sind die Solarmodule bereits per Lkw eingetroffen und man hat sie an die Stadtverwaltung übergeben. Die Solarmodule ...

Den vollständigen Artikel lesen ...