FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML vor der Berichtssaison zum ersten Quartal von 880 auf 1000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Chipbranche gebe es in Zeiten des verknappten Angebots ein glaubwürdiges Szenario, dass das Wachstum mit DRAM-Speicherchips über dem Trend liege, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch für die Logik- und Foundry-Ausgaben von TSMC gebe es stützende Faktoren. Mit Blick auf die anstehenden Zahlen bevorzugt er im Tech-Hardwarebereich den Ausrüster ASML./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 08:14 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0010273215

