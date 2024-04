(shareribs.com) New York 16.04.2024 - Der Autobauer Tesla plant Entlassungen im großen Stil. Auch in Brandenburg sollen Stellen gestrichen werden. Bei der RBC wurde das Kursziel bestätigt.Die Nachfrage nach Elektroautos schwächelt, chinesische Hersteller haben ihre Konkurrenz auf dem Markt massiv ausgeweitet, während Regierungen in Europa Subventionen für die Fahrzeuge streichen. Vor diesem Hintergrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...