Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag deutlich im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 17.765 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 1,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Fast alle Werte ließen nach, am stärksten Airbus, Siemens Energy und Daimler Truck. Zulegen konnten entgegen dem Trend nur Fresenius, Beiersdorf und RWE.



Die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ermittelten mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren waren zuvor auf den höchsten Stand seit gut zwei Jahren geklettert - sie sorgten aber nicht für einen deutlichen Impuls. "Die erneute Stimmungsverbesserung war zu erwarten, denn die ähnlich konstruierte Sentix-Befragung hatte auf eine freundliche Entwicklung hingewiesen", sagte Ulrich Wortberg von der Helaba.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,0630 US-Dollar (+0,04 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9407 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 89,78 US-Dollar; das waren 32 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken