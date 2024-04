Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Dienstag der Wall Street gefolgt und haben deutlich nachgeben. «Die Investoren sind sehr nervös, da es in diesem Handelsumfeld sehr viel zu verlieren und nur wenig zu gewinnen gibt», betonte Marktexperte Andreas Lipkow. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank am Mittag um 1,4 Prozent auf 4914,84 Punkte. Der französische Cac 40 büsste 1,32 Prozent auf 7938,62 Zähler ein, während der britische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...