Die Deutsche Bank sieht in der Aktie des Chipriesen ASML noch deutlich Potenzial. Am Dienstag schraubte Analyst Robert Sanders das Kursziel in die Höhe und räumt den Papieren damit nun knapp 12 Prozent Luft nach oben ein. Auftrieb verleiht dies jedoch nicht.Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ASML von 880 auf 1.000 Euro angehoben und die Kaufempfehlung für die Aktie bekräftigt.Analyst Robert Sanders ...

