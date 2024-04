Unterföhring (ots) -84.000 Notrufe gehen täglich in den deutschen Rettungsleitstellen ein. Mit dem Notruf beginnt für die Rettungskräfte der Kampf gegen die Zeit, um zu helfen und Menschenleben zu retten. Notärzte und Rettungssanitäter sind echte Helden. SAT.1 zeigt ab Montag ihre tägliche Arbeit - immer von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr. In "NOTRUF" berichten sie von ihren schwierigsten Einsätzen, spektakulären Rettungen und emotionalen Momenten. Bärbel Schäfer moderiert die neue Retter-Doku-Reihe.Moderatorin Bärbel Schäfer: "Rettungskräfte und Notfallärzte leisten eine außergewöhnliche Arbeit. Es sind Menschen, die versuchen Leben zu retten. Leider werden sie heutzutage auch angegriffen und daran gehindert, ihren Job zu machen. Wenn man das macht, kann es Menschenleben kosten. Das ist mir ein Rätsel und trifft bei mir auf völliges Unverständnis. Mit 'NOTRUF' wollen wir diesen 'echten Helden' Respekt verschaffen und die Anerkennung geben, die sie mehr als verdienen.""NOTRUF" - ab 22. April, Montag bis Freitag um 18:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Michael UlichContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertphone: +49 (0) 151 44165442email: elisa.taupert@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5758853