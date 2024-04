Charlotte - Ein Rückgang der Zinseinnahmen hat der Bank of America im ersten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Zudem musste das Institut 700 Millionen US-Dollar in den Einlagensicherungsfonds nachschiessen und legte mehr Geld für drohende Kreditausfälle zurück. Dadurch sank der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar (6,3 Mrd Euro), wie das US-Geldhaus am Dienstag in Charlotte mitteilte. Im vorbörslichen ...

